AfD-Parteitag beklagt Blockaden in Kommunalvertretungen

Polizisten stehen vor Anti-AfD-Demonstranten am Bürgerhaus, während die schleswig-holsteinische AfD am Samstag ihren Landesparteitag im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg abhält.

Die schleswig-holsteinische AfD hat bei einem Landesparteitag am Samstag in Henstedt-Ulzburg angebliche Blockaden in kommunalen Vertretungen beklagt. In einer Resolution heißt es: „Wir fordern alle Fraktionen in den Kommunalvertretungen auf, den Wählerwillen zu respektieren und die undemokratische Blockadepolitik gegen eine demokratisch gewählte Partei zu beenden.“