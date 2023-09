Rentner fährt mit Auto gegen Hauswand: Hoher Sachschaden

Ein 80 Jahre alter Mann ist in Elmshorn mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Er habe aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen die Wand geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Sowohl am Auto als auch an der Hauswand sei erheblicher Sachschaden entstanden. Der Rentner konnte den Angaben zufolge nach dem Unfall am Freitag sein Auto aus eigener Kraft verlassen. Über Verletzungen oder seinen Gesundheitszustand lagen zunächst keine Angaben vor.