Gewalt am Jungfernstieg: 18-Jähriger verletzt

Am Jungfernstieg in Hamburg ist es zu einer erneuten Gewalttat gekommen. Drei junge Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren sollen am Donnerstagabend einen 18-Jährigen am Alsteranleger zusammengeschlagen haben. Nach Angaben der Polizei vom Freitag erlitt der 18-Jährige eine Platzwunde am Kopf. Sanitäter eines herbeigerufenen Rettungswagens versorgten den Mann noch vor Ort. Ein Krankenhausaufenthalt sei nicht erforderlich gewesen.