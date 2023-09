42-Jährige bei Angriff durch Unbekannten schwer verletzt

Eine 42 Jahre alte Frau ist in Halstenbek (Kreis Pinneberg) von einem Unbekannten im eigenen Hauseingang schwer verletzt worden. Der Unbekannte klingelte am Donnerstagvormittag bei der Hausbewohnerin, wie die Polizei mitteilte. Als die 42-Jährige die Tür öffnete, griff der Täter sie den Angaben zufolge mit Schlägen und Tritten an. Ein 76 Jahre alter Nachbar habe Hilferufe gehört und sei der Frau zur Hilfe gekommen. Der Verdächtige floh und überquerte dabei mehrfach die in der Nähe verlaufende Bahnlinie.