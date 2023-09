Sütterlin-Waack mit bundesweitem Warntag im Norden zufrieden

Sabine Sütterlin-Waack steht in eienr Straße in Flensburg.

Ein Probealarm hat am bundesweiten Warntag Handys und Sirenen schrillen lassen - auch in Schleswig-Holstein. Nach einer ersten Einschätzung habe alles gut geklappt, teilte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag mit. „Die Mehrheit der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner verstehen den Warntag inzwischen offenbar auch als Test für die eigene Erreichbarkeit.“