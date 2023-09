Walter zu Bundestrainer-Suche: „Haben genug Spezialisten“

Hamburgs Trainer Tim Walter steht vor dem Spiel am Platz.

HSV-Coach Tim Walter will sich nicht an Diskussionen und Mutmaßungen über einen neuen Bundestrainer für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beteiligen. „Wie haben genug Spezialisten im Land. Die werden die richtige Entscheidung treffen“, sagte der 47-Jährige am Donnerstag.