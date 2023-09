Erneut Delfin-Besuch in Travemünde: Tier-Identität unklar

Erneut ist in Travemünde ein Delfin gesichtet worden. Der Meeressäuger sei bereits am Mittwoch in der Trave gesehen worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Donnerstag. Auch am Donnerstagvormittag sei er munter in der Trave geschwommen und habe dabei die delfintypischen Luftsprünge gemacht. Die Identität des Tieres war zunächst unklar. Die „Lübecker Nachrichten“ hatten zuerst darüber berichtet.