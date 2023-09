Falsche Polizisten erbeuten 28.000 Euro von Rentner

Unbekannte haben sich als Polizisten ausgegeben und einen 81-Jährigen in Bad Segeberg um 28 000 Euro betrogen. Einer der Männer habe zunächst am Telefon behauptet, die Bankdaten des Rentners seien bei einem Verdächtigen gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach gab er weiter an, dass das Bankguthaben des 81-Jährigen abgebucht und nach Rumänien überwiesen werden könnte. Der vermeintliche Polizist habe am Dienstagvormittag dann mit dem Rentner die Übergabe des Geldes an einen Kurier vereinbart und eine Quittung versprochen.

Der Rentner sei daraufhin zur Bank gegangen und habe seine Ersparnisse abgehoben - während die Täter weiter mit ihm telefonierten. Am Mittag erschien den Angaben zufolge ein Mann, um das Geld abzuholen. Der Kurier verabschiedete sich nach der Übergabe, um im Auto das Geld zu zählen und angeblich die Quittung auszustellen. Erst als der 81-Jährige diese nicht bekam, wurde er misstrauisch und rief die Polizei. Der Abholer des Geldes habe dunkle Haare, sei zwischen 20 und 30 Jahre alt und trug wohl eine weiße Kapuzenjacke.

Die Polizei sucht Zeugen und warnt in den Zusammenhang davor, Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Menschen zu übergeben. Das würden weder Polizeibeamte noch Staatsanwälte oder Richter verlangen. Auch würde die Polizei nie mit der Nummer 110 anrufen. Angerufene sollten sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen. „Legen Sie lieber mal auf und sprechen Sie mit Bekannten oder Verwandten über das Telefonat“, riet die echte Polizei weiter.

