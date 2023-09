Cremer Erzkontor übernimmt Handelsunternehmen für Mineralien

Das Cremer Erzkontor in Lübeck übernimmt die Handels- und Aufbereitungsgesellschaft für Mineralien mbH (HAG) in Hamm. Das teilte das Erzkontor am Donnerstag mit. Mit der Übernahme erhöhe das Unternehmen seine Aufbereitungskapazitäten um 120.000 Tonnen jährlich, sagte eine Unternehmenssprecherin. Die HAG ist nach eigenen Angaben Spezialist für die Aufbereitung von Chromerzsand für die Stahl- und Gießereiindustrie.

Lübeck (dpa/lno). Das Cremer Erzkontor in Lübeck übernimmt die Handels- und Aufbereitungsgesellschaft für Mineralien mbH (HAG) in Hamm. Das teilte das Erzkontor am Donnerstag mit. Mit der Übernahme erhöhe das Unternehmen seine Aufbereitungskapazitäten um 120.000 Tonnen jährlich, sagte eine Unternehmenssprecherin. Die HAG ist nach eigenen Angaben Spezialist für die Aufbereitung von Chromerzsand für die Stahl- und Gießereiindustrie.

Die HAG wurde nach Unternehmensangaben 2012 als eigenständige Gesellschaft aus dem Mineralmahlwerk Hamm heraus gegründet. Zum Unternehmen mit nach Unternehmensangaben etwa 260 Beschäftigten gehören Mineralmahlwerke in Wesel und Hamm sowie Niederlassungen unter anderem in Lateinamerika und in den USA.

Das Cremer Erzkontor wurde im Jahr 1915 als Possehl Erzkontor gegründet. Seit 2014 gehört das Unternehmen zur Peter Cremer Holding.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg