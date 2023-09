Nordkirche: Altbischöfin Wartenberg-Potter 80. Geburtstag

Lübeck (dpa/lno)-. Die frühere Bischöfin im Sprengel Holstein und Lübeck, Bärbel Wartenberg-Potter, wird am Sonnabend (16. September) 80 Jahre alt. Aus diesem Anlass ehrt die Nordkirche die Altbischöfin mit einem Empfang im Lübecker Dom und einer anschließenden Abendmahlsfeier.

Wartenberg-Potter wurde 2001 als dritte Frau in Deutschland zur Bischöfin gewählt und bekleidete dieses Amt bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand 2008. Sie gelte auch heute noch als engagierte Streiterin für die Ökumene und die Feministische Theologie, sagte ein Sprecher der Nordkirche am Donnerstag. Als Leiterin der damaligen Steuerungsgruppe hat sie maßgeblich den Zusammenschluss der damaligen Nordelbischen Kirche mit den evangelischen Landeskirchen in Mecklenburg und Pommern zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) vorbereitet.

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt würdigte Wartenberg-Potter als Vorbild und Inspiration für ganze Generationen von Pastorinnen und Pastoren. „Ich gratuliere ihr gemeinsam mit dem Bischofsrat zu ihrem 80. Geburtstag ganz herzlich und wünsche ihr vor allem viel Gesundheit, Zeit mit Familie und Freunden sowie Gottes reichen Segen“, sagte Kühnbaum-Schmidt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg