Fünf verletzte Jugendliche bei Autounfall in Neumünster

Bei einem Autounfall in Neumünster sind fünf Jugendliche zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens fuhr am späten Mittwochabend an einem Lastwagen und einem Auto vorbei, die versetzt geparkt hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Kurz darauf kam der Wagen von der Straße ab, vermutlich weil der junge Mann zu schnell fuhr. Das Auto kollidierte mit einem an der Straße abgestellten Baucontainer. Anschließend durchbrach das Auto die Hecke zu einem Wohnhaus und kam vor der Hausmauer im Garten zum Stehen. Zwei 16-Jährige sowie ein 17-Jähriger, die auf der Rückbank saßen, erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer und der 17 Jahre alte Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.