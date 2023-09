Nordex erhält in Spanien Auftrag von Baywa

Der Münchner Mischkonzern Baywa setzt beim Bau eines Windparks in Spanien auf die Turbinen vom Anlagenbauer Nordex. Baywa habe einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von 24 Turbinen erteilt, teilte Nordex am Donnerstag in Hamburg mit. Der Vertrag umfasse auch die Wartung der Anlagen für 25 Jahre. Ab Sommer nächsten Jahres sollen die Anlagen mit einer installierten Leistung von 5,9 Megawatt errichtet werden, die Inbetriebnahme ist im Frühjahr 2025 geplant. Der Park in Nordspanien entwickelt Baywa gemeinsam mit dem spanischen Unternehmen CEAR.

Hamburg. Der Münchner Mischkonzern Baywa setzt beim Bau eines Windparks in Spanien auf die Turbinen vom Anlagenbauer Nordex. Baywa habe einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von 24 Turbinen erteilt, teilte Nordex am Donnerstag in Hamburg mit. Der Vertrag umfasse auch die Wartung der Anlagen für 25 Jahre. Ab Sommer nächsten Jahres sollen die Anlagen mit einer installierten Leistung von 5,9 Megawatt errichtet werden, die Inbetriebnahme ist im Frühjahr 2025 geplant. Der Park in Nordspanien entwickelt Baywa gemeinsam mit dem spanischen Unternehmen CEAR.

Die von Nordex bisher in den spanischen Markt verkaufte Leistung summiert sich laut dem Vertriebschef für Spanien, Francisco Cejuda, auf 3,8 Gigawatt. Davon seien 3,18 Gigawatt in Betrieb, der Rest befände sich im Bau, sagte er. Mit einem Anteil von 45 Prozent sei Nordex vergangenes Jahr Absatzmarktführer in Spanien gewesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg