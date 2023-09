Wer an Udo Lindenberg denkt, dem fallen neben Hut und Sonnenbrille sicher schnell auch das Panikorchester und Eierlikör ein. Die Musiker der berühmten Kombi können dem Getränk mittlerweile auch etwas abgewinnen.

Der Sänger und Musiker Udo Lindenberg (M) steht mit Mitgliedern seines Panikorchesters in der Laeiszhalle.

Musik Panikorchester hat Geschmack an Eierlikör gefunden

Hamburg. Seit 50 Jahren sind einige Musiker des Panikorchesters bereits mit Udo Lindenberg unterwegs und in der Zeit haben sie sich auch an Eierlikör gewöhnt. „Mittlerweile trinken wir alle ganz gern mal einen“, sagt Panikorchester-Mitgründer und Bassist Steffi Stephan der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er gibt aber auch lachend zu, dass das gelbe, dickflüssige Getränk „eher ein Imagegetränk“ für Lindenberg und die berühmte Kombo ist. Eierlikör gehört zu den Lieblingsgetränken von Lindenberg.

Das Panikorchester ist im Sommer 1973, vor 50 Jahren, gegründet worden. Zum Jubiläum zeigt Arte am 15. September eine Dokumentation über die Band und Warner Music bringt eine Sechser-Box mit 56 Live-Songs aus den fünf Jahrzehnten heraus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg