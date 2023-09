Haftbefehl gegen Tatverdächtigen nach Geiselnahme in Kiel

Nach der Befreiung einer 29-Jährigen durch Spezialkräfte in Kiel hat das Amtsgericht am Mittwoch Haftbefehl unter anderem wegen des Vorwurfs der Geiselnahme gegen einen Mann erlassen. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, die Frau in Kiel-Holtenau gegen ihren Willen festgehalten zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Opfer befindet sich noch im Krankenhaus. Der Tatverdächtige schweigt bislang zu den Vorwürfen.