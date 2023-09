Literatur Julius-Campe-Preis 2023 geht an Schriftstellerin Thea Dorn

Der Julius-Campe-Preis des Hoffmann und Campe Verlages geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin und Moderatorin Thea Dorn. „Als Gastgeberin des Literarischen Quartetts bietet Thea Dorn der Literatur eines der wichtigsten öffentlichen Foren und leistet damit einen entscheidenden Beitrag für das kulturelle Leben in Deutschland, für Meinungsvielfalt und für einen offenen Diskurs, der für den Erhalt unserer Demokratie unverzichtbar ist“, sagte Verleger Tim Jung laut Mitteilung.