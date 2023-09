Stapellauf für rein elektrische Scandlines-Fähre noch 2023

Die erste rein elektrisch angetriebene Frachtfähre für den Einsatz im Fehmarnbelt zwischen Puttgarden und dem dänischen Rødby soll noch in diesem Jahr vom Stapel laufen. Anschließend werde das knapp 150 Meter lange Schiff auf der Cemre-Werft in der Türkei für die restlichen Arbeiten am Ausrüstungskai festmachen, teilte die Reederei Scandlines am Mittwoch mit. Die Fähre soll im kommenden Jahr ihren Dienst aufnehmen. Dazu werden derzeit auch die Anleger in Puttgarden und Rødby umgebaut.

Puttgarden (dpa/lno). Die erste rein elektrisch angetriebene Frachtfähre für den Einsatz im Fehmarnbelt zwischen Puttgarden und dem dänischen Rødby soll noch in diesem Jahr vom Stapel laufen. Anschließend werde das knapp 150 Meter lange Schiff auf der Cemre-Werft in der Türkei für die restlichen Arbeiten am Ausrüstungskai festmachen, teilte die Reederei Scandlines am Mittwoch mit. Die Fähre soll im kommenden Jahr ihren Dienst aufnehmen. Dazu werden derzeit auch die Anleger in Puttgarden und Rødby umgebaut.

Die Batterie mit einer Kapazität von zehn Megawattstunden soll nach Reedereiangaben innerhalb von 17 Minuten wieder aufgeladen werden können. 2025 solle sich die Ladezeit auf zwölf Minuten verringern. In beiden Häfen werde in eine entsprechend leistungsfähige Versorgung mit Ökostrom investiert. Die Fähre mit dem Arbeitsnamen „PR24“ werde die 18,5 Kilometer lange Strecke in 45 Minuten ohne direkte Emissionen zurücklegen. Das Unternehmen gibt die Gesamtinvestition mit 80 Millionen Euro an.

