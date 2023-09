Ein Toter bei Verkehrsunfall in Pinneberg

Ein 26 Jahre alter Mann ist nach einem Autounfall in Pinneberg im Krankenhaus gestorben. Ein 33-jähriger und ein 23 Jahre alter Mann wurden bei dem Unfall am Dienstagabend verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 33-Jährige mit seinem Auto einen Lastwagen überholen, der gerade links in eine Straße abbiegen wollte. Das Auto geriet außer Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Ampelmast.