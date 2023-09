Polizei sucht nach 29-Jähriger in Kiel

Polizisten haben am Dienstag auch mit zwei Hunden in Kiel nach einer 29-Jährigen aus Rendsburg gesucht. „Wir gehen davon aus, dass sie gegen ihren Willen festgehalten wird“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Angehörige hätten die Polizei eingeschaltet. Die großangelegte Suchaktion dauerte am Nachmittag an. Beamte suchten im Stadtteil Holtenau auf dem Gelände des ehemaligen Marinefliegergeschwaders 5 nach der Frau. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.