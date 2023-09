Bund prüft Einstieg bei Thyssenkrupp Marine Systems

Die Bundesregierung erwägt einen Einstieg bei der Kieler U-Boot-Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). „Wir überlegen das“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag am Rande eines Besuchs in Kiel. Die Bundesregierung prüfe einen Einstieg, diese Überlegungen seien allerdings noch nicht abgeschlossen. Das werde mindestens bis Ende des Jahres dauern. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ über die Erwägungen des Bundes berichtet.