Rund 100 Rundballen in Wohlde durch Feuer zerstört

Rund 100 brennende Rundballen in Wohlde (Kreis Schleswig-Flensburg) haben die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag stundenlang auf Trab gehalten. Insgesamt seien sieben Wehren gegen 21.00 Uhr zu dem Einsatz gerufen worden, teilte die Rettungsleitstelle Nord der Feuerwehr am Dienstag mit. Nach gut viereinhalb Stunden war das Feuer gelöscht. Eine Brandsicherungswache war allerdings auch am Dienstagmorgen noch vor Ort. Menschen wurden nicht verletzt. Zu Brandursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.