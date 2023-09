Ditsch-Weltmeisterschaft an der Ostsee am Strand Schönhagen

Wer kann am besten Steine auf dem Wasser hüpfen lassen? Zahlreiche Menschen haben am Sonntag bei der Ditsch-WM am Strand von Schönhagen bei Kappeln in verschiedenen Disziplinen ihr Glück versucht. Gekürt wurden etwa die „Meister der tausend Sprünge“, also Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche, die den Stein am häufigsten hüpfen lassen können. Außerdem wurden die „Meister der Genauigkeit“ gesucht. In dieser Disziplin mussten Steine in eine Art schwimmendes Tor geditscht werden. Der Finalteilnehmer mit den meisten Steinen im Netz gewann diesen Wettbewerb.