Streit in Flüchtlingsunterkunft eskaliert: Sechs Verletzte

Ein Streit zwischen zwei Großfamilien in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Rönneburg ist am Samstagabend eskaliert. Insgesamt waren 20 bis 30 Menschen beteiligt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Später seien die Bewohner mit Stöcken und Gürteln aufeinander losgegangen. Mehrere Streifenwagen waren vor Ort. Insgesamt sechs Menschen wurden verletzt. Auslöser für den Streit waren wohl Auseinandersetzungen zwischen zwei Kindern. Erst Anfang August war es in der Unterkunft zu Streitigkeiten zwischen Familien und einer anschließenden Massenschlägerei gekommen.