Rendsburg-Eckernförde Mutter und Tochter im Naturschutzgebiet Hohner See verirrt

Hohn (dpa/lno). Eine 56-Jährige hat sich mit ihrer 26 Jahre alten Tochter nachts im Naturschutzgebiet am Hohner See (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verirrt. Die Polizei konnte die beiden Frauen durch die Ortung ihres Smartphones finden, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatten die Frauen die Beamten angerufen.

Mutter und Tochter spazierten den Angaben zufolge mit ihren zwei Hunden in der Nacht von Montag auf Dienstag in dem Moorgebiet um den Hohner See. Aufgrund der Dunkelheit und dem aufkommenden Nebel hätten sie die Orientierung verloren. Laut Polizei konnten die Beamten den Standort der Frauen mit der Ortung des Smartphones nur ungefähr bestimmen. Durch Rufe und mit Hilfe von Taschenlampen und einer Wärmebildkamera hätten Polizisten sie schließlich gefunden. Die beiden Frauen seien wohlbehalten zu ihrem geparkten Auto gefahren worden.

