Neues Konzept für Museum für Natur und Umwelt gesucht

Das Lübecker Museum für Natur und Umwelt soll in den kommenden Jahren erneuert und erweitert werden. Eine Machbarkeitsstudie habe gezeigt, dass am gegenwärtigen Standort in der Altstadt nahezu eine Verdoppelung der Ausstellungsfläche möglich sei, sagte Kultursenatorin Monika Frank (SPD) am Donnerstag. Derzeit laufe unter anderem eine Befragung verschiedener Nutzergruppen zur zukünftigen Nutzung des Museums.