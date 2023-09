Tschentscher: Klose sympathischer Botschafter Hamburgs

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat seinen am Mittwoch gestorbenen Vorgänger Hans-Ulrich Klose (beide SPD) als beliebten Bürgermeister, hoch angesehenen Bundespolitiker und sympathischen Botschafter Hamburgs gewürdigt. „Hans-Ulrich Klose hat sich im Senat und als Bundestagsabgeordneter über Jahrzehnte für seine Heimatstadt, unser Land und die sozialdemokratische Politik in Deutschland eingesetzt“, erklärte Tschentscher am Donnerstag. Als versierter Außenpolitiker und hanseatischer Staatsmann habe er sich besonders für gute transatlantische Beziehungen Deutschlands und Hamburgs engagiert. „Bis ins hohe Alter war Hans-Ulrich auf vielfältige Weise aktiv und präsent“, betonte Tschentscher.

Klose war nach Angaben seiner Frau Anne Steinbeck-Klose am Mittwoch im Alter von 86 Jahren friedlich zu Hause eingeschlafen. Nach Angaben der Senatskanzlei wurde am Hamburger Rathaus Trauerbeflaggung angeordnet. Gleichzeitig sei in der Rathausdiele ein Kondolenzbuch ausgelegt worden, in das sich Bürgerinnen und Bürger bis auf Weiteres täglich zwischen 10.00 und 18.00 Uhr eintragen können. Bürgermeister Tschentscher werde sich am Freitag (10.45 Uhr) in das Buch eintragen, das später Kloses Familie übergeben werden soll.

