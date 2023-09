Ajax Amsterdam verpflichtet Damian van der Vaart

Ajax Amsterdam hat Damian van der Vaart, den Sohn des früheren Fußball-Stars Rafael van der Vaart (40) und der Moderatorin Sylvie Meis (45), verpflichtet. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält einen Einjahresvertrag und ist für die U18 vorgesehen, teilte der niederländische Rekordmeister am Mittwoch mit. Der junge Fußballer wechselt vom dänischen Club Esbjerg fB in das Heimatland seiner Eltern.

Der Sohn des früheren HSV-Stars Rafael van der Vaart spielte in Esbjerg sowohl in der U17 als auch bei den Männern in der 3. Liga. Rafael van der Vaart machte über 100 Länderspiele für die Niederlande, spielte für Ajax, Real Madrid, Tottenham und den Hamburger SV. Sein Sohn hatte zuletzt den Sprung in die niederländische U17-Auswahl geschafft.

