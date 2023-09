Sichere Herkunftsstaaten: Gesprächsbedarf bei Schwarz-Grün

Lasse Petersdotter spricht während der Landtagssitzung im Landeshaus in einer aktuellen Stunde.

In der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein knirscht es bei der Frage über die Ausweisung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten. Dass Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erneut über das Abstimmungsverhalten der Landesregierung diskutieren möchte, würden die Grünen „nicht ignorieren, sondern zügig miteinander ins Gespräch kommen“, sagte Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter am Mittwoch.