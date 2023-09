„75Live“: Marius Müller-Westernhagen: 2024 wieder auf Tour

Marius Müller-Westernhagen (74) geht im nächsten Jahr wieder auf Tour: „Nach sechs Jahren endlich zurück auf der Straße!“, schreibt der Sänger („Freiheit“) auf Instagram. „75Live“ heißt die Tour, die am 10. Mai in Dortmund beginnt. Weitere Stationen sind Hannover (12.5.), Köln (13.5.), Leipzig (16.5.), Hamburg (17.5.), Frankfurt (20.5.), Stuttgart (21.5.) und Berlin (24.5.).

Der Sänger, der 1948 in Düsseldorf geboren wurde und heute in Berlin lebt, feiert am 6. Dezember seinen 75. Geburtstag. Live will er einen Querschnitt aus seinen mittlerweile 23 Alben darbieten, sein jüngstes, „Das eine Leben“, erschien im Jahr 2022. Mit mehr als 12 Millionen verkauften Tonträgern gilt er als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker.

