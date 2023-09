Gesellschaft Lebenserwartung in Schleswig-Holstein seit 2019 gesunken

Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in den Händen.

Die Lebenserwartung in Schleswig-Holstein hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie verringert. Laut aktuellen Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) fiel die Lebenserwartung bei Männern von 78,33 Jahren im Jahr 2019 auf 77,91 Jahre im vergangenen Jahr, bei Frauen von 83,14 auf 82,30 Jahre, wie das Institut am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Damit war der Rückgang bei den Frauen stärker als bei den Männern.