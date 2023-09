Marine informiert über bevorstehendes Großmanöver in Ostsee

Über das bevorstehende Großmanöver „Northern Coasts“ will die Marine am Mittwoch (10.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Rostock informieren. Die Übung unter deutscher Leitung startet laut Bundeswehr am kommenden Wochenende und soll die Zusammenarbeit zwischen den Ländern im Ostseeraum stärken. Die Übungsserie wird demnach seit 2007 jährlich wechselnd von einem anderen Land verantwortet.