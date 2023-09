Herzogtum Lauenburg Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Schwarzenbek

Bei einem Verkehrsunfall in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. An dem Unfall seien zwei Autos beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecherin. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.