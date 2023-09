Fraktionen wollen Northvolt-Ansiedlung höher fördern

Die Koalition aus CDU und Grünen will gemeinsam mit der SPD die Landesförderung für eine von Northvolt geplante Batteriefabrik in Dithmarschen auf bis zu 137 Millionen Euro erhöhen. Das kündigten die Landtags-Fraktionschefs Tobias Koch (CDU), Lasse Petersdotter (Grüne) und Thomas Losse-Müller (SPD) am Dienstag in Kiel an. Zuvor hatte Schwarz-Grün im Haushalt lediglich einen Landesteil in Höhe von 50 Millionen Euro bereitgestellt.