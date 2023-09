ADAC-Bilanz: Deutlich mehr Staus während der Sommerferien

Die Staus in den Hamburger Sommerferien haben im Vergleich zu 2022 deutlich zugenommen. Von Mitte Juli bis Ende August steigerte sich die Länge der Staus nach Angaben des ADAC am Dienstag um 15,2 Prozent von 2950 auf fast 3400 Kilometer.

Reiseverkehr aus Schleswig-Holstein in Richtung Süden staut sich in Hamburg auf der Autobahn A1 Höhe Moorfleet.

Hamburg (dpa/lno). Die Staus in den Hamburger Sommerferien haben im Vergleich zu 2022 deutlich zugenommen. Von Mitte Juli bis Ende August steigerte sich die Länge der Staus nach Angaben des ADAC am Dienstag um 15,2 Prozent von 2950 auf fast 3400 Kilometer.

Die wachsende Beliebtheit, mit dem Auto oder Camper in den Urlaub zu fahren, könnte ein Grund für die Zunahme sein, vermutete der ADAC. Laut dem ADAC ist es besonders auffallend, dass die Zahl der Staus in der Woche größer ist als am Wochenende.

Am längsten standen die Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A1 mit 519 Staus und einer Länge von 1116 Kilometer. Dort gab es auch die längsten Staus mit 18 Kilometern.

