Verkehr Hamburg: Immer mehr Autos in der Hansestadt – Zahl steigt seit Jahren

Auch in Hamburg ist die Pkw-Dichte in den vergangenen Jahren angestiegen. (Symbolbild)

Verkehr Immer mehr Autos in Hamburg – Zahl steigt seit Jahren an

Wiesbaden/Hamburg. In Hamburg ist die Pkw-Dichte geringer als im Bundesschnitt – steigt seit Jahren trotz aller Bemühungen um eine Verkehrswende aber an. So zählte das Statistische Bundesamt im Jahr 2022 in der Hansestadt 439 Autos je 1000 Einwohner. Zehn Jahre zuvor waren es 426, wie die Wiesbadener Behörde am Dienstag mitteilte.

Verkehr Hamburg: Immer mehr Autos – Zahl steigt seit Jahren an

Bundesweit lag der Wert im vergangenen Jahr bei 583 Autos je 1000 Einwohner. In den vergangenen zehn Jahren ist die Pkw-Dichte demnach durchgehend gestiegen - einzige Ausnahme: Berlin. Wurden in der Bundeshauptstadt 2012 noch 342 Autos je 1000 Einwohner gezählt, waren es im vergangenen Jahr 338.

Die höchste Pkw-Dichte machten die Statistiker 2022 im Saarland aus (660 Pkw je 1000 Einwohner). Es folgen Rheinland-Pfalz (634) und Bayern (625). Am geringsten war die Dichte in den Stadtstaaten Berlin (338), Hamburg (439) und Bremen (443).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg