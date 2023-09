Kieler Polizeirevier nach Bauarbeiten vorübergehend stromlos

Das 3. Polizeirevier in Kiel ist am Dienstag nach einem Stromausfall vorübergehend geschlossen gewesen. Bei Bauarbeiten war am Morgen ein Stromkabel am Gebäude beschädigt worden, wie die Polizei mitteilte. Bereits gegen 9.45 Uhr war die Ursache jedoch behoben und die Dienstelle wieder voll erreichbar.