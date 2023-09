Nordex erhält mehrere Aufträge in Deutschland

Der Windanlagenbauer Nordex konnte im laufenden dritten Quartal in Deutschland mehrere Aufträge an Land ziehen. Nordex werde für verschiedene Kunden 32 Anlagen für Projekte unter anderem in Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen liefern, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Hamburg mit. Die im Juli und August erhaltenen Aufträge hätten eine Leistung von insgesamt 181 Megawatt.

Hamburg (dpa/lno). Der Windanlagenbauer Nordex konnte im laufenden dritten Quartal in Deutschland mehrere Aufträge an Land ziehen. Nordex werde für verschiedene Kunden 32 Anlagen für Projekte unter anderem in Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen liefern, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Hamburg mit. Die im Juli und August erhaltenen Aufträge hätten eine Leistung von insgesamt 181 Megawatt.

Das größte der gewonnenen Projekte werde in Niedersachsen entstehen, hieß es. So habe die Landwind-Gruppe kurz nach dem Start der Errichtung der ersten von zwölf Turbinen im Windpark Gevensleben im Landkreis Helmstedt weitere Anlagen bestellt. Für den Windpark Cramme II im Landkreis Wolfenbüttel werde Nordex sechs Turbinen errichten. Die Anlagen sollen 2024 errichtet und in Betrieb genommen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg