30 Jahre alter Mann im Streit mit Messer schwer verletzt

Schwarzenbek (dpa/lno). Bei einem Streit zwischen vier Männern in Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein 30 Jahre alter Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen bestehe keine Lebensgefahr mehr, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren am Freitag vier Personen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren zunächst in einer Wohnung aus unklarer Ursache in Streit geraten. Dann habe sich die Auseinandersetzung in einen Hinterhof verlagert, sagte die Sprecherin. Dabei habe der 37-Jährige den 30-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper verletzt. Der Tatverdächtige sei noch vor Ort festgenommen worden, sagte die Polizeisprecherin.

