Hapag-Lloyd aus Bieterrennen um Anteile an der Reederei HMM

Die Pläne der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd zum Einstieg bei der südkoreanischen Reederei Hyundai Merchant Marine (HMM) haben sich zerschlagen. „Wir sind aus diesem Prozess raus“, sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen am Montag. Hapag-Lloyd wäre ein guter Partner für die weltweit achtgrößte Reederei gewesen, zeigte sich der Chef der weltweit fünftgrößten Reederei überzeugt. Doch nun hätten sich die Südkoreaner entschlossen, ihr Ziel mit anderen Parteien zu verfolgen. „Ich denke, das ist in Ordnung.“ Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es so kommen könnte, sagte Habben Jansen.