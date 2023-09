Tagung für Kinder und Jugendliche in Lübeck

Fachleute für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Verwaltung und Politik aus ganz Deutschland treffen sich am Freitag und Sonnabend in Lübeck. Zwei Tage lang wollen sie über aktuelle Entwicklungen im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft diskutieren. Ziel sei es, Strategien zu entwickeln, um das Recht auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen umzusetzen, teilte Schleswig-Holsteins Familienministerium am Montag mit.