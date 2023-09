Mehr Besucher auf Landwirtschafts- und Verbrauchermesse

Die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla hat in diesem Jahr mit 72.000 Besuchern etwas mehr Menschen angelockt als 2022. Das teilten die Veranstalter der am Wochenende zu Ende gegangenen Schau am Montag mit. Im vergangenen Jahr hatten sich etwa 70.000 Besucher auf der Norla informiert.