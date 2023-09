Energietechnik 68. Messe Nordbau in Neumünster vor dem Start

Neue Energietechniken sind Thema der am Mittwoch in Neumünster startenden 68. Fachmesse Nordbau. Aussteller geben Besuchern praktische für die Renovierung und Sanierung des eigenen Heims, für Mietobjekte und Gewerbebauten, wie die Veranstalter am Montag ankündigten. Bis Sonntag erwarten sie rund 60.000 Besucher. Zu mehr als 50 Seminaren werden 4500 Teilnehmende erwartet.