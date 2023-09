Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ein 67 Jahre alter Mann hat einen 82 Jahre alten Pedelec-Fahrer bei Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit seinem Auto gerammt und lebensgefährlich verletzt. Der 82-Jährige sei am Montagmorgen mit seinem Gefährt auf der Juliusburger Landstraße in Richtung Juliusburg unterwegs gewesen, als er vom in gleiche Richtung fahrenden Wagen des 67-Jährigen erfasst worden sei, teilte die Polizei mit. Der 82-jährige Lauenburger wurde dabei den Angaben zufolge in den angrenzenden Graben geschleudert und lebensbedrohlich verletzt.