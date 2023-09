Ehestreit eskaliert: Tochter ruft Polizei

Ein lautstarker Streit zwischen einem 70 Jahre alten Mann und seiner 66 Jahre alten Ehefrau hat am Wochenende in Ratekau im Kreis Ostholstein zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Der 70-Jährige habe seine Frau zunächst verbal bedroht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Später habe der aktive Sportschütze auch eine Schusswaffe in die Hand genommen, aber damit auf niemanden gezielt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.