Niederungsgebiete an Klimawandel anpassen

Der Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn Bongsiel hat 900.000 Euro vom Land erhalten, um Teile des Niederungsgebietes im Einzugsgebiet des Bongsieler Kanals an den Klimawandel anzupassen. „Die Klimakrise spitzt sich dramatisch zu. Die Niederungen sind Gebiete, wo die Konsequenzen schon heute voll durchschlagen“, sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Montag bei der Übergabe des Förderbescheids in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland). „Wenn wir es schaffen, Wasser länger in der Landschaft zu halten, ist das gut für den Hochwasserschutz, für die Natur und für die Menschen vor Ort.“ Das Pilotprojekt am Bongsieler Kanal habe Vorbildcharakter und er sei für das beherzte Vorangehen der Akteure vor Ort sehr dankbar.