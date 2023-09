Autor Martin Suter holt „Melody“-Tour im Frühjahr 2024 nach

Der Schweizer Bestseller-Autor Martin Suter (75) stellt im Frühjahr 2024 seinen Roman „Melody“ in Deutschland und der Schweiz vor. Die Tour startet am 17. März in Köln - es folgen Lesungen in Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, Zürich und Bern, teilten die Veranstalter Neuland Concerts am Montag in Hamburg mit. Nach dem Tod seiner Frau hatte der Autor die geplanten Lesungen im Mai 2023 abgesagt.