HSV erwartet Hansa zum Spitzenspiel im ausverkauften Stadion

Hamburg/Rostock. Der Hamburger SV trifft am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga auf Hansa Rostock. Im Volksparkstadion, das zum elften Mal nacheinander ausverkauft sein wird, geht es um die Tabellenführung nach dem fünften Spieltag. Die Hamburger sind bislang ungeschlagen, die Rostocker haben nur eine Partie verloren.

Zu einem schnellen Wiedersehen kommt es für Jonas David. In der vergangenen Saison zählte er noch zum Stammpersonal in der HSV-Abwehr. In dieser Woche wechselte der 23-Jährige auf Leihbasis an die Ostseeküste. Bei den Mecklenburgern soll er unter anderem den verletzten Routinier Oliver Hüsing (Sehnenriss im Oberschenkel) ersetzen. In der Defensive der Gastgeber steht Kapitän Sebastian Schonlau nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung.

Hamburgs Trainer Tim Walter hat viel Respekt vor Hansa: „Ich glaube, Rostock hat viel Potenzial“, sagte der 47-Jährige. Gäste-Coach Alois Schwartz gab sich vor der Partie kämpferisch: „Der HSV ist sehr stabil, vor allem in den Heimspielen. Aber wenn wir eine Topleistung abrufen und effektiv vor dem Tor sind, können wir etwas mitnehmen.“

