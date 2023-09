Gratis-Konzert von Danger Dan im Hamburger Schanzenviertel

Der Musiker Danger Dan will am Sonntag mit einem kostenlosen Konzert im Hamburger Schanzenviertel ein Zeichen gegen Rechts setzen. Der 40-Jährige hat sich dafür das linksautonome Zentrum Rote Flora ausgesucht, auf dessen Balkon in den vergangenen Jahren schon einige bekannte Bands Open-Air-Auftritte absolvierten.