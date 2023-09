Brennende Lok legt Bahnverkehr im Süden Hamburgs lahm

Ein Brand in einer Diesellok im Bahnhof Hamburg-Neugraben hat am Freitagnachmittag zu erheblichen Behinderungen im S-Bahn- und Fernverkehr der Bahn geführt. Nach ersten Ermittlungen kam es bei dem Zug auf der Fahrt von Hamburg-Harburg nach Cuxhaven zu einem technischen Defekt, in dessen Folge ein Feuer ausbrach, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Aufgrund der Hitzeentwicklung habe sich die Oberleitung gelöst und sei auf einer Länge von etwa einem Kilometer heruntergefallen.

Hamburg (dpa/lno). Ein Brand in einer Diesellok im Bahnhof Hamburg-Neugraben hat am Freitagnachmittag zu erheblichen Behinderungen im S-Bahn- und Fernverkehr der Bahn geführt. Nach ersten Ermittlungen kam es bei dem Zug auf der Fahrt von Hamburg-Harburg nach Cuxhaven zu einem technischen Defekt, in dessen Folge ein Feuer ausbrach, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Aufgrund der Hitzeentwicklung habe sich die Oberleitung gelöst und sei auf einer Länge von etwa einem Kilometer heruntergefallen.

Nach Angaben der Feuerwehr waren bis zu drei Meter hohe Flammen aus dem Dach der Lok geschlagen. Sie konnten wegen der schwierigen räumlichen Bedingungen in dem Fahrzeug nur von außen gelöscht werden. Die laut Bundespolizei rund 300 Fahrgäste in dem Zug waren noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde niemand. Während des rund dreistündigen Einsatzes war der Bahnhof laut Feuerwehr komplett gesperrt.

Im Zusammenhang mit dem Brand kam es zu einem Verkehrsunfall unweit des Hamburger Hauptbahnhofs. Zwei Bundespolizisten waren in einem Dienstwagen mit Martinshorn und Blaulicht auf dem Weg nach Neugraben, als ihr Auto mit dem Fahrzeug eines 55-Jährigen zusammenstieß. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten den Angaben zufolge einen Schock. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber noch am selben Tag wieder verlassen.

