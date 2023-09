FC St. Pauli holt Ex-Bochumer Simon Zoller für den Angriff

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Simon Zoller verpflichtet. Der in Friedrichshafen geborene Angreifer und der VfL Bochum hatten den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie der Bundesligist am Freitag bekannt gab. Die Hamburger teilten darüber hinaus mit, dass die Clubs keine Details zu den Ablösemodalitäten mitteilen wollen. Zoller soll Medienberichten zufolge schon kurz vor der Unterschrift bei St. Paulis Liga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf gestanden haben.

„Generell ist er ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der sein Umfeld besser macht. Wir sind überzeugt, dass Simon uns sowohl als Persönlichkeit als auch als Spieler guttun wird und uns entscheidend verbessern kann“, wurde Sportchef Andreas Bornemann in einer Mitteilung zitiert.

Zoller soll den zuletzt torlosen Angriff der Hamburger verbessern. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler hatte in der Liga dreimal nacheinander 0:0 gespielt und in den Partien gegen Düsseldorf, bei der SpVgg Greuther Fürth und gegen den 1. FC Magdeburg zahlreiche Chancen ausgelassen.

Zoller spielte viereinhalb Jahre beim VfL Bochum. Auch für den 1. FC Köln war er in der Bundesliga aktiv. In insgesamt 114 Erstliga-Partien traf er 17 Mal. In der 2. Bundesliga war er in 119 Einsätzen für die Bochumer, die Kölner, den 1. FC Kaiserslautern und den Karlsruher SC 40 Mal erfolgreich.

