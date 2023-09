Falsche Polizistin nach Schockanruf festgenommen

Ermittler haben eine falsche Polizistin in Lüneburg festgenommen. Die 28-Jährige habe zuvor bei einem älteren Ehepaar in Hamburg angerufen und sich als Beamtin ausgegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie gab vor, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie eine Kaution von mehr als 50.000 Euro benötige. Geld und Wertsachen sollten in Lüneburg übergeben werden.

Das Ehepaar wurde jedoch misstrauisch und schaltete die echte Polizei ein. Die konnte die 28-Jährige schließlich am Mittwoch am vereinbarten Übergabeort in der Lüneburger Innenstadt festnehmen. Sie wurde einem Richter vorgeführt und befindet sich seitdem in Haft.

